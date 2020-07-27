أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

ألمانيا: ١٦ مليون مواطن ألماني يستخدمون تطبيق تحذير كورونا

07:53 م الإثنين 27 يوليه 2020
ألمانيا: ١٦ مليون مواطن ألماني يستخدمون تطبيق تحذير كورونا

ألمانيا فيروس كورونا

ألمانيا - (أ ش أ)

أكد بيان صادر عن رئيس ديوان المستشارة الفيدرالية هيلج براون، ووزير الصحة الاتحادي ينس شبان، والرئيس التنفيذي لشركة تيلكوم حول استخدام المواطنين الألمان "تطبيق تحذير كورونا"، أن أكثر من 16 مليون مواطن قاموا بتحميله لمعاونتهم على التحذير من انتقال العدوى
أضاف البيان أن التطبيق عبارة عن تطوير تقني يسهم في إعلام المستخدمين حول بؤر الخطر وبالتالي يساهم فى منع انتشار سلاسل العدوى في مرحلة مبكرة.
ودعا البيان بالتأكيد على ضروره استخدام التطبيق لأنه أداة مهمة في مكافحة انتشار العدوى.

هذا المحتوى من

Asha
ألمانيا هيلج براون تطبيق تحذير كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:95% للطب و80% للهندسة.. الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات