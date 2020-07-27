ألمانيا: ١٦ مليون مواطن ألماني يستخدمون تطبيق تحذير كورونا

ألمانيا - (أ ش أ)

أكد بيان صادر عن رئيس ديوان المستشارة الفيدرالية هيلج براون، ووزير الصحة الاتحادي ينس شبان، والرئيس التنفيذي لشركة تيلكوم حول استخدام المواطنين الألمان "تطبيق تحذير كورونا"، أن أكثر من 16 مليون مواطن قاموا بتحميله لمعاونتهم على التحذير من انتقال العدوى

أضاف البيان أن التطبيق عبارة عن تطوير تقني يسهم في إعلام المستخدمين حول بؤر الخطر وبالتالي يساهم فى منع انتشار سلاسل العدوى في مرحلة مبكرة.

ودعا البيان بالتأكيد على ضروره استخدام التطبيق لأنه أداة مهمة في مكافحة انتشار العدوى.