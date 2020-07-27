السودان يتحفظ على ملء سد النهضة الأولي ويطالب بأجندة محددة لكل فترة تفاوض

وكالات

استأنفت اليوم الاثنين، المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وبدعوة من جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وذكرا وكالة السودان للأنباء "سونا" أنه في بداية الاجتماع، خاطب وزير الري، ياسر عباس الاجتماع، ناقلاً تحفظ السودان على الإجراء الأحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأولي للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث واعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية.

وذكر بيان عن وزارة الري السودانية، أن الوزير عدد الآثار السلبية للإجراء الأحادي بملء سد النهضة الذي وصفه بأنه غير مقبول.

ودعت ‏وزارة الري السودانية، إلى وضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، فضلاً عن إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف.

وشدد وزير الري السوداني على ضرورة منح الخبراء دوراً أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الان والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض.

وقد تم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات.