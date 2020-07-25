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رئيس البرازيل يعلن سلبية تحاليله بفيروس كورونا

03:09 م السبت 25 يوليه 2020
رئيس البرازيل يعلن سلبية تحاليله بفيروس كورونا

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

برازيليا - أ ش أ

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم السبت، أن نتائج التحاليل أثبتت سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا جاء في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).

وكان الرئيس البرازيلي قد أعلن في السابع من شهر يوليو الجاري إصابته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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جايير بولسونارو فيروس كورونا البرازيل

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