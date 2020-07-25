رئيس البرازيل يعلن سلبية تحاليله بفيروس كورونا
برازيليا - أ ش أ
أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم السبت، أن نتائج التحاليل أثبتت سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا جاء في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).
وكان الرئيس البرازيلي قد أعلن في السابع من شهر يوليو الجاري إصابته بفيروس كورونا.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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