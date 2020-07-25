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"تويتر" و"فيسبوك" يعلّقان حسابات مقربين من رئيس البرازيل

02:24 م السبت 25 يوليه 2020
"تويتر" و"فيسبوك" يعلّقان حسابات مقربين من رئيس البرازيل

رئيس البرازيل جايير بولسونارو خلال مؤتمر صحافي في

برازيليا - (أ ف ب)

علق موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" أمس الجمعة، حسابات 16 من مؤيدي الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، وحلفائه، بعد قرار من قاضي المحكمة العليا في البلاد صدر في إطار تحقيق حول ما يشتبه بأنه حملة تضليل.

وتتصاعد الخلافات بين الرئيس اليميني المتطرف والمحكمة العليا التي تحقق في معلومات تفيد أن العديد من مؤيّدي بولسونارو يشنون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة هذه المؤسسة القضائية وتهديد قضاتها.

وبرّر القاضي ألكسندر دي مورايس قراره الذي أكد حكما صدر في مايو، بقوله إنه ينبغي إغلاق حسابات هؤلاء المستخدمين لوضع حد "لنشر الأخبار الكاذبة والاتهامات التشهيرية والتهديدات والجرائم" ضد المحكمة.

ومن بين تلك الحسابات، حساب النائب المحافظ روبرتو جيفرسون وقطب الأعمال لوسيانو هانغ والناشطة اليمينية المتطرفة ساره وينتر.

ولن ينطبق هذا الحظر إلا على مستخدمي الإنترنت الذين يحاولون الوصول إليها من البرازيل.

هذا المحتوى من

تويتر فيسبوك البرازيل جاير بولسونارو

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