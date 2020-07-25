الإفراج عن 5 كوريين جنوبيين اختطفهم مسلحون قبالة سواحل بنين
كوريا الجنوبية - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنه تم الإفراج عن 5 مواطنين كوريين جنوبيين اختطفتهم جماعة مسلحة مجهولة الهوية في المياه قبالة دولة بنين الواقعة غرب أفريقيا.
وأضافت الوزارة، وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه تم إطلاق سراح الكوريين الجنوبيين من جنوب نيجيريا الليلة الماضية، بعد قرابة شهر من اختطافهم في المياه التي تقع على بُعد نحو 111 كيلومترا جنوب ميناء كوتونو في بنين، موضحة أنهم في صحة جيدة وفي مكان آمن أعدته السفارة الكورية الجنوبية لدى نيجيريا لهم، فيما نُقل مختطف آخر، وهو مواطن غاني، بأمان إلى سفارة بلاده لدى نيجيريا.
يُشار إلى أنه في 24 من يونيو الماضي، هاجمت الجماعة المسلحة سفينة "بانوفي فرونتير" للصيد، والتي بلغت حمولتها 994 طنا، وكان على متن السفينة، التي رفعت العلم الغاني، 30 شخصا من أفراد طاقمها، إلا أنه تم اختطاف ستة منهم فقط.
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