أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

ألمانيا تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

08:29 ص الخميس 23 يوليه 2020
ألمانيا تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد صباح اليوم الخميس أن عدد المصابين ارتفع بذلك إلى 203 آلاف و368 شخصا على الأقل منذ بداية بداية انتشار المرض في ألمانيا.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بلغ 9101 حالة حتى اليوم، وزاد بذلك على ما تم رصده حتى أمس الأربعاء بإجمالي 6 حالات وفاة.

وبحسب تقديرات المعهد، تجاوز حتى الآن 189 ألف شخص الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

ألمانيا فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

جيش الاحتلال يعزز قواته على الحدود مع لبنان بعد تهديدات من حزب الله

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15264082

    عدد المصابين

  • 9240341

    عدد المتعافين

  • 623567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان