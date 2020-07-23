ألمانيا تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

برلين - (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد صباح اليوم الخميس أن عدد المصابين ارتفع بذلك إلى 203 آلاف و368 شخصا على الأقل منذ بداية بداية انتشار المرض في ألمانيا.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بلغ 9101 حالة حتى اليوم، وزاد بذلك على ما تم رصده حتى أمس الأربعاء بإجمالي 6 حالات وفاة.

وبحسب تقديرات المعهد، تجاوز حتى الآن 189 ألف شخص الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.