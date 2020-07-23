البرازيل تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
ريو دي جانيرو - (د ب أ):
سجلت البرازيل عددا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات 67 ألفا و860 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة في العاصمة برازيليا ليل الأربعاء/الخميس.
وبشكل إجمالي، بلغ عدد الإصابات في البلاد أكثر من 2ر2 مليون إصابة.
وتوفي ما لا يقل عن 82 ألفا و771 شخصا بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
والبرازيل حاليا واحدة من البؤر الساخنة في العالم لجائحة كورونا. ويعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى كثيرا بسبب عدم كفاية الاختبارات التي تجريها البلاد البالغ عدد سكانها 210 مليون نسمة.
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