مقتل ٤٥ شخصًا بينهم مدنيون وأعضاء بـ"طالبان" في ضربة جوية بـ"أفغانستان"

وكالات:

أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن ضربات جوية في أفغانستان قتلت نحو ٤٥ شخصًا بينهم أعضاء في حركة طالبان، ومدنيون.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين محليين قولهم، إن ضربات جوية في شرق أفغانستان قتلت 45 شخصًا بينهم مدنيون وأعضاء في حركة طالبان.

وقال علي أحمد فقير يار حاكم منطقة أدراسكان في إقليم هرات بشرق أفغانستان: إن القتلى بينهم ما لا يقل عن ثمانية مدنيين.

وأضاف "خمسة وأربعون شخصا قتلوا حتى الآن في ضربات جوية لقوات الأمن في منطقة خام زيارات، ومن بين القتلى عناصر لطالبان".

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إنها تحقق في مزاعم بوقوع قتلى مدنيين في هجمات للقوات الأفغانية بالمنطقة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع "نتائج التحقيق ستعرض على الناس والإعلام. قوات الدفاع والأمن الوطني تتحمل مسؤولية حماية الأرواح والممتلكات، وفي سبيل ذلك تستخدم كل الإمكانات والفرص ولا تدخر أي جهد".

فيما يقول قاري محمد يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان، في بيان مساء اليوم، إن ضربتين جويتين في هرات قتلت ثمانية مدنيين وأصابت 12 آخرين.