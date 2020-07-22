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فلسطين: 3760 إصابة جديدة بكورونا بين أبناء جاليتنا بالخارج

06:33 م الأربعاء 22 يوليه 2020
فلسطين: 3760 إصابة جديدة بكورونا بين أبناء جاليتنا بالخارج

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 3 آلاف و760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.

وأشارت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 191 حالة وفاة، وتماثل 1623 حالة للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع رفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 11 ألفًا.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 11 ألفًا و279 حالة إصابة، من بينها 67 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات بلغت 0.6% تقريبًا.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، تسجيل 16 حالة تعافٍ جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين إلى 2124 حالة شفاء، بنسبة تعافٍ بلغت 18.83%.

وتُعد فلسطين واحدة من بين دول قليلة في العالم تقل نسبة وفيات فيروس كورونا بها عن 1%.

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وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فلسطين فيروس كورونا

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