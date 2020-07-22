فوتشي: قدرات الفحوصات الأمريكية تحتاج لتحسين

واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية ومدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، إن قدرة وطاقة إجراء الفحوصات في البلاد بحاجة لتحسين وسط موجة الاتفاع جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال فوتشي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "بالتأكيد نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل، وعلى كل نحن بحاجة إلى تحسين طاقة الفحوصات".

وفي الوقت الحالي، يمكن أن يستغرق الأمر عددًا من الأيام، أو حتى أسبوعًا، لكى يمكن للشخص الحصول على نتيجة فحوصات فيروس كورونا، وهو إطار زمني ينظر إليه على أنه طويل جدًا من أجل ايقاف العدوى بشكل فعال.

وذكر فوتشي "عندما تحدث طفرات مثل تلك التي تراها الآن فإن ذلك يربك النظام نوعًا ما"، مشيرًا إلى طفرة مستدامة في الإصابات الجديدة عبر الولايات الجنوبية.

وأضاف فوتشي إنه ينظر إلى نفسه على أنه واقعي، في إشارة إلى تصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا يشير إليه بأنه "مثيرًا للمخاوف".