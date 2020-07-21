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البيت الأبيض: تعامل ترامب مع وباء كورونا أنقذ نحو 4 ملايين شخص

09:54 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
البيت الأبيض: تعامل ترامب مع وباء كورونا أنقذ نحو 4 ملايين شخص

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا، أنقذ ما يتراوح بين 3 و4 ملايين شخص، وهو أكثر من العدد الذي ذكره ترامب سابقًا، بينما يواصل عدد الحالات في البلاد الارتفاع.

ودافعت كايلي ماكناني، أثناء حديثها في إفادة صحفية، عن الإجراءات التي اتخذها ترامب في وقت سابق من العام الجاري لإغلاق الاقتصاد بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وقالت ماكناني دون ذكر مصدر للرقم "لقد كان القرار الصحيح الذي اتخذه. أنقذ الرئيس ما يتراوح ما بين 3 و 4 ملايين شخص".

وأضافت أنه من المهم ملاحظة الطرف الآخر من المعادلة الصحية بشأن أثر عمليات الإغلاق الممتدة على الشعب الأمريكي، مشيرة إلى انخفاض حالات السرطان التي يتم تسجيلها. ودفع ترامب باتجاه إعادة تشغيل الاقتصاد بسرعة.

وبحسب إحصائيات جامعة جون هوبكنز، فإن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم ويبلغ عددها أكثر من 141 ألف حالة، كما سجلت البلاد أكثر من 8ر3 مليون حالة إصابة.

دونالد ترامب فيروس كورونا البيت الأبيض كوفيد 19

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