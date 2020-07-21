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"فيسبوك" يضع ملحوظة على منشور للرئيس الأمريكي حول الانتخابات الرئاسية

06:32 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
"فيسبوك" يضع ملحوظة على منشور للرئيس الأمريكي حول الانتخابات الرئاسية

دونالد ترامب

وكالات

وضع عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، ملحوظة عن "معلومات عن الاقتراع" ملحقة بمنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التصويت عبر البريد.

وتحيل الملحوظة التي أرفقها "فيسبوك" بالمنشور المستخدمين لتفاصيل من موقع إلكتروني للحكومة الأمريكية على الإنترنت بشأن كيفية التصويت في انتخابات 2020.

وكتب ترامب، في وقت سابق من اليوم، "التصويت عبر البريد سيؤدي إلى إجراء أكثر انتخابات فاسدة ومزورة في تاريخ بلادنا".

وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكربرج، أكد أمس الاثنين، أنه لم يبرم أي اتفاق سري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما انتقد لتساهله الواضح مع بعض الرسائل المثيرة للجدل لدونالد ترامب.

وقال في حديث لموقع "أكسيوس"، "أنا على علم بهذه الشائعات لكن لتكن الأمور واضحة، ليس هناك أي اتفاق من أي نوع".

وأضاف "مجرد التفكير أنه قد يكون هناك اتفاق يثير الضحك".

وأقر بأنه يتحاور "من حين لآخر" مع ترامب لكنه كان يتحاور أيضا مع سلفه باراك أوباما ومع شخصيات سياسية أخرى في العالم.

دونالد ترامب فيسبوك الحكومة الأمريكية

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