أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

السعودية: تسجيل 2476 إصابة جديدة بـكورونا وشفاء 4 آلاف

03:24 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
السعودية: تسجيل 2476 إصابة جديدة بـكورونا وشفاء 4 آلاف

تداعيات كورونا في السعودية

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 255 ألفا و825 حالة .

وأضافت الوزارة - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أنه تم شفاء 4000 حالة ، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 207 ألفا و259 حالة ، فيما تم تسجيل 34 وفاة بالفيروس بإجمالي 2557 حالة وفاة .

وتواصل الصحة السعودية تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بـ "كورونا" ، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.

السعودية فيروس كورونا

الخبر التالى:

مصادر سعودية تكشف لرويترز تفاصيل حالة الملك سلمان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 88402

    عدد المصابين

  • 28924

    عدد المتعافين

  • 4352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14777241

    عدد المصابين

  • 8821018

    عدد المتعافين

  • 610959

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تبدأ الخميس.. الحكومة تعلن مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس