السعودية: تسجيل 2476 إصابة جديدة بـكورونا وشفاء 4 آلاف

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 255 ألفا و825 حالة .

وأضافت الوزارة - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أنه تم شفاء 4000 حالة ، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 207 ألفا و259 حالة ، فيما تم تسجيل 34 وفاة بالفيروس بإجمالي 2557 حالة وفاة .

وتواصل الصحة السعودية تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بـ "كورونا" ، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.