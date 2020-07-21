السعودية: تسجيل 2476 إصابة جديدة بـكورونا وشفاء 4 آلاف
الرياض- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 255 ألفا و825 حالة .
وأضافت الوزارة - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أنه تم شفاء 4000 حالة ، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 207 ألفا و259 حالة ، فيما تم تسجيل 34 وفاة بالفيروس بإجمالي 2557 حالة وفاة .
وتواصل الصحة السعودية تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بـ "كورونا" ، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.
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