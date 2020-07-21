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الصين تلزم الوافدين جوا بإثبات خلوهم من كورونا

01:42 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
الصين تلزم الوافدين جوا بإثبات خلوهم من كورونا

أرشيفية

بكين- (بي بي سي):

أعلنت هيئة الطيران المدنى الصينية أنه سيطلب من الركاب المتجهين إلى الصين تقديم نتائج فحص تفيد بخلوهم من مرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد قبل صعودهم على متن الطائرة.

وقالت الهيئة إن هذه الاختبارات يجب أن يتم إجراؤها قبل خمسة أيام من المغادرة وفي المراكز التي وافقت عليها السفارات الصينية في الدول المضيفة.

وأضافت هيئة الطيران المدني الصينية إن السفارات ستحدد إجراءات السفر لاحقا بعد استيفاء تقديم نتائج الفحص.

وتهدف هذه الإجراءات من تقليل مخاطر تفشي فيروس كورونا، مع زيادة السفر الدولي.

وتم تعليق تسيير بعض شركات الطيران لرحلاتها إلى الصين بعد أن ثبت إصابة أكثر من خمسة ركاب بفيروس كورونا عند وصولهم للصين.ش

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