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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 14.6 مليون

11:09 م الإثنين 20 يوليه 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 14.6 مليون

إصابات كورونا

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد، أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 14.6 مليون حالة، حتى مساء اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 14مليون و567 ألف و109 حالات.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 209ر507 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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