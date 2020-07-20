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الملك سلمان يدخل مستشفى بالرياض لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة

04:15 ص الإثنين 20 يوليه 2020
الملك سلمان يدخل مستشفى بالرياض لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة

الملك سلمان بن عبدالعزيز

قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكى، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .

وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، صدر اليوم الإثنين عن الديوان الملكي البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي"

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .

الملك سلمان فحوصات طبية التهاب المرارة السعودية

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