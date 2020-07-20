الملك سلمان يدخل مستشفى بالرياض لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة

قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكى، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .

وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، صدر اليوم الإثنين عن الديوان الملكي البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي"

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .