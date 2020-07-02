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مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص في انهيار أرضي بمنجم في ميانمار

09:47 ص الخميس 02 يوليه 2020
مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص في انهيار أرضي بمنجم في ميانمار

انهيار أرضي بمنجم في ميانمار

بنوم بنه- (د ب ا):

أعلن قطاع الاطفاء في ميانمار، الخميس، أن انهيارا أرضيا ضرب منجم "يشب"- وهو من الأحجار الكريمة- في منطقة هباكانت، مما أسفر عن مقتل ما لايقل عن 50 من عمال المنجم وحصار العشرات.

فيما قال نائب محلي في ميانمار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي ارتفعت إلى ما لا يقل عن 110 قتلى.
وتمكن رجال الانقاذ من انتشال الجثث صباح الخميس، في الوقت الذي يقومون فيه بالبحث عن ناجين واجهوا " موجة طمي" بسبب هطول أمطار غزيرة.

وقال قطاع الاطفاء في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي" هناك 50 جثة" ، مضيفا" نحن مستمرون في أعمال الانقاذ".

والانهيارات الأرضية المميتة شائعة الحدوث في منطقة هباكانت، الواقعة في ولاية كاشين بشمال ميانمار، التي تعاني من وجود نشاط تعدين لا يخضع للتنظيم الجيد. وكان انهيار أرضي قد أودى بحياة 116 شخصا في عام 2015.

انهيار أرضي ميانمار الأحجار الكريمة

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