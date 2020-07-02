بسبب هونج كونج.. النواب الأمريكي يقر تشريعًا يفرض عقوبات على بنوك تتعامل مع مسؤولين صينيين

وكالات

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تشريعًا يفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون قانونا للأمن القومي ويتخذون إجراءات صارمة ضد هونج كونج، بالإجماع، حسبما ذكرت رويترز.

واعتقلت الشرطة في هونج كونج، اليوم، أكثر من ٣٠٠ متظاهرًا، خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدينة، على خلفية قانون الأمن القومي التي فرضته الصين أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت الشرطة في هونج كونج، إنها اعتقلت أكثر من ٣٠٠ شخصًا، بتهم التظاهر غير القانوني وجرائم أخرى، مع ٩ انتهاكات للقانون الجديد، الذي فرضته الصين.

ووصف نشطاء مشاركون في التظاهرات، لوكالة رويترز، الاعقتالات وعنف الشرطة، بهدية القانون الجديد.

ويعاقب القانون على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية حتى السجن مدى الحياة وسيرى وكالات الأمن في البر الرئيسي في هونج كونج للمرة الأولى ويسمح بتسليمهم إلى البر الرئيسي للمحاكمة.

وجاءت هذه الخطوة بعد اضطرابات متزايدة واتساع الحراك المؤيد للديمقراطية في هونج كونج.

وكانت هونج كونج مستعمرة بريطانية سابقة، وقد استعادت الصين السيطرة عليها من تحت الحكم البريطاني عام 1997.

وأدى هذا القانون الذي أعلنته الصين في مايو الماضي، إلى إثارة الاحتجاجات فى هونج كونج، لكن الصين تقول إنه ضروري لمعالجة الاضطرابات وعدم الاستقرار، كما أنها ترفض الانتقادات الخارجية معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها.