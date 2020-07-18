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نقل صورتي بيل كلينتون وجورج بوش الابن من ردهة البيت الأبيض

09:55 ص السبت 18 يوليه 2020
نقل صورتي بيل كلينتون وجورج بوش الابن من ردهة البيت الأبيض

باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر

واشنطن- (أ ف ب):

أزيلت الصورتان الرسميتان للرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن اللتان عرضتا سابقا في قاعة مدخل البيت الأبيض حيث يمكن أن يراهما دونالد ترامب يوميا وعلّقتا في غرفة غير مستخدمة في المقر الرئاسي، كما أوردت شبكة "سي إن إن" أمس الجمعة.

ووفقا للقناة الأمريكية التي استندت إلى أقوال العديد من الشهود، استبدلت الصورتان بلوحتين لرئيسين جمهوريين تم انتخابهما قبل أكثر من قرن، هما وليام ماكينلي الذي اغتيل في العام 1901 وثيودور روزفلت الذي خلفه.

وفي البيت الأبيض، تفرض التقاليد إبراز صور الرؤساء الأخيرين أمام الضيوف في المناسبات الرسمية.

وكانت تلك هي الحال في الثامن من يوليو خلال زيارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

لكن بعد ذلك، نقلت اللوحتان اللتان تمثلان بيل كلينتون (ديموقراطي، من 1993 إلى 2001) وجورج دبليو بوش (جمهوري، من 2001 إلى 2009) إلى غرفة طعام نادرا ما تستخدم ولا يدخلها عادة زوار بارزون.

ولم يرد البيت الأبيض مساء الجمعة على استفسار وكالة فرانس برس.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن الرئيس ترامب كان يرى الصورتين مرات عدة في اليوم، عندما ينزل من منزله الخاص أو عندما يستقبل ضيوفه في تلك الردهة.

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