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السعودية: 2613 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 37 شخصاً و3539 حالة تعافٍ

04:17 م الجمعة 17 يوليه 2020
السعودية: 2613 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 37 شخصاً و3539 حالة تعافٍ

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 245851 حالة مؤكدة، بزيادة 2613 إصابة عن المسجلة أمس.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الجمعة " تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 191161 حالة (78 % من إجمالي الإصابات المسجلة)".

وأعلنت الوزارة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 2407 حالات وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 52283 حالة، منها 2188 حالة حرجة.

وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا

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