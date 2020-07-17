السعودية: 2613 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 37 شخصاً و3539 حالة تعافٍ

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 245851 حالة مؤكدة، بزيادة 2613 إصابة عن المسجلة أمس.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الجمعة " تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 191161 حالة (78 % من إجمالي الإصابات المسجلة)".

وأعلنت الوزارة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 2407 حالات وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 52283 حالة، منها 2188 حالة حرجة.