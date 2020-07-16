أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

تواصل القتال بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة الحدود

07:18 م الخميس 16 يوليه 2020
تواصل القتال بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة الحدود

شاحنة أرمنية لنقل الجنود على الحدود الأرمنية الأذر

موسكو - (د ب أ):

تواصلت المعارك بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان اليوم الخميس، حيث تبادل الجانبان إلقاء اللوم عن سبب اندلاع أعمال العنف بينهما.

وأفادت الأنباء أن أكثر من 12 شخصا لقوا حتفهم في القتال الذي اندلع في مطلع الأسبوع الجاري في منطقة حدودية على مسافة نحو 200 كيلومترا شمال منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها .

وذكرت وزارة الصحة الأرمينية أن أحد سكان قرية ريفية في مقاطعة تافوش الشمالية يبلغ من العمر 48 عاما أصيب بجراح خطيرة اليوم الخميس، في غارة شنتها طائرة آذارية بدون طيار ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية .

وأصدرت وزارتا الدفاع في الجانبين بيانات اليوم الخميس، قالتا فيها إن القتال استمر في المنطقة الحدودية الشمالية.

وسبق لأرمينيا وأذربيجان أن خاضتا حربا على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في نهاية ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي مع تحولهما إلى دولتين مستقلتين في خضم تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، ولقي في هذه الحرب نحو 30 ألف شخص حتفهم.

موسكو أرمينيا أذربيجان

الخبر التالى:

الجزائر تسجل رقما قياسيا يوميا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سننصركم وتدخلنا يغير المشهد سريعا.. 20 رسالة من السيسي بشأن الأزمة الليبية