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"شديد الخطورة".. خبراء قلقون من تفشي كورونا في طوكيو

10:24 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
"شديد الخطورة".. خبراء قلقون من تفشي كورونا في طوكيو

أرشيفية

طوكيو-(د ب أ):

أعرب خبراء يعملون في حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو عن قلقهم إزاء تفشي فيروس كورونا في العاصمة ، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، الأربعاء.

ورفع الخبراء المستوى من الثالث إلى الرابع في مقياس الخطر من فيروس كورونا المكون من أربعة مستويات لحكومة العاصمة طوكيو.

وباستثناء 8 يوليو، تجاوز العدد اليومي للحالات الجديدة في طوكيو مئة حالة منذ الثاني من نفس الشهر. وتم تسجيل أكثر من 200 حالة خلال أربعة أيام على التوالي حتى 12 من الشهر ذاته.

ومن الثامن حتى 14 من الشهر ذاته، وصل المتوسط الأسبوعي لحالات الإصابة المؤكدة في اليوم 173.7 .

وتضاعف عدد الحالات التي لم يتم رصدها خلال تلك الفترة تقريبا عن الأسبوع السابق. وتلك الأرقام أثارث قلق الخبراء.

وستستمع حكومة العاصمة في وقت لاحق اليوم إلى وجهات نظر الخبراء فيما يتعلق بالوضع وتوافر الموارد الطبية.

وستعقد حاكمة طوكيو، كويكي يوريكو مؤتمرا صحفيا مساء اليوم. وستحث المواطنين إلى على اتخاذ المزيد من الاحتياطات.

وذكرت كويكي صباح الأربعاء أن الفيروس ينتشر الآن وأن الوضع الحالي خطير إلى حد ما .

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