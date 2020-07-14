حلف الناتو يهدد طالبان بالبقاء في أفغانستان

بروكسل - (د ب أ)

هددت دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" اليوم الثلاثاء، حركة طالبان، بالبقاء في أفغانستان.

وجاء في بيان نشره الحلف مساء اليوم الثلاثاء، القول إنه لن يتم إجراء تعديل جديد يخص التواجد العسكري للناتو من أجل دعم عملية السلام، إلا في حال استيفاء الشروط الخاصة بذلك، ومنها بدء محادثات السلام الداخلية الأفغانية.

وتابعت أهم هيئة سياسية في الحلف مسؤولة عن اتخاذ القرارات في بيانها أن المقدار الحالي للعنف مرتفع على نحو غير مقبول مشيرة إلى أنه تسبب في زعزعة الاستقرار وتقويض الثقة في عملية السلام، وقالت إن هجمات طالبان على قوات الأمن الحكومية تتحمل المسؤولية عن هذا بالدرجة الأولى.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات عديدة صراعا عنيفا بين حركة طالبان وقوات الحكومة المعترف بها دوليا، وكانت الولايات المتحدة قد وقعت مؤخرا اتفاقية مع طالبان تنص على تبادل الأسرى وتمهد الطريق أمام محادثات السلام، مقابل السحب التدريجي للقوات الدولية التي تدعم الحكومة عسكريا.

كان عدد الجنود المشاركين في مهمة " الدعم الحازم" للتدريب، وصل مؤخرا إلى نحو 12 ألف جندي، منهم 5200 جندي أمريكي، بالإضافة إلى أكثر من 3000 جندي أمريكي آخر يشاركون بشكل مباشر في دعم مكافحة الإرهاب في أفغانستان.

ووعدت واشنطن طالبان في حال إجراء عملية السلام، بانسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من أفغانستان بحلول نهاية أبريل 2021.