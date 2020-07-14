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ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا في متاجر إنجلترا اعتبارا من 24 يوليو

06:27 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا في متاجر إنجلترا اعتبارا من 24 يوليو

أرشيفية

لندن - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية ليل الاثنين/الثلاثاء، أن الحكومة ستجعل ارتداء أغطية الوجه الواقية (الكمامات) إلزاميا في متاجر إنجلترا، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا، مع إعادة فتح البلاد.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية بينها شبكة "سكاي نيوز" و"برس أسوسيشن"، عن متحدث باسم الحكومة، أن ارتداء الكمامات في المتاجر سيكون إلزاميا اعتبارا من 24 تموز/يوليو.

وسيواجه من ينتهكون تلك القواعد غرامة تصل إلى 100 جنيه إسترليني (125 دولار أمريكي).

ومن المقرر أن يدلي وزير الصحة، مات هانكوك، ببيان كامل بشأن القواعد الجديدة اليوم الثلاثاء.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الجمعة إلى سياسة شمولية بشكل أكبر بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة خلال الفترة المقبلة.

وحتى الآن، يتعين على سكان إنجلترا ارتداء الكمامات في المواصلات العامة فقط.

وتعد بريطانيا أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا في أوروبا مع تسجيلها أكثر من 46 ألفا و500 وفاة.​

الكمامات إنجلترا فيروس كورونا

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