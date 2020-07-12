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إصابة ١٨ بحارًا أمريكيًا في حريق بسفينة حربية في كاليفورنيا

11:51 م الأحد 12 يوليه 2020
إصابة ١٨ بحارًا أمريكيًا في حريق بسفينة حربية في كاليفورنيا

حريق ضخم على ظهر سفينة حربية أمريكية

وكالات

قال مسؤولون بالبحرية الأمريكية، إن 18 بحارًا على الأقل نقلوا إلى مستشفى بمنطقة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، اليوم الأحد، إثر تعرضهم لإصابات طفيفة في حريق ضخم ما زال مشتعلا على ظهر السفينة الحربية "بونهوم ريتشارد" حسبما ذكرت رويترز.

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق صباح اليوم، ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييجو البحرية والتي يبلغ طولها 257 مترًا.

وانتشرت أطقم الطوارئ في زوارق بجانب السفينة المشتعلة مستخدمة خراطيم لإطفاء الحريق.

وكتبت قوات البحرية على تويتر بعد ظهر يوم الأحد "تم نقل 18 بحارًا إلى مستشفى محلي مصابين بإصابات لا تهدد حياتهم.. الطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم".

وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارًا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق.

حريق بسفينة حربية البحرية الأمريكية حريق

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