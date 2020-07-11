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دفن 9 آخرين من ضحايا مذبحة سربرنيتشا في الذكرى الـ25

04:21 م السبت 11 يوليه 2020
دفن 9 آخرين من ضحايا مذبحة سربرنيتشا في الذكرى الـ25

ضحايا مذبحة سربرنيتشا

بلجراد- (د ب أ):

جرى دفن رفات تسعة آخرين من ضحايا مذبحة سربرنيتشا في مقبرة ومركز سربرنيتشا-بوتوكاري التذكاري اليوم السبت في الذكرى الخامسة والعشرين للإبادة الجماعية.

وتم دفن الضحايا وكلهم من البوسنة المسلمين الرجال الذين قتلتهم قوات صرب البوسنة قبل ربع قرن، إلى جانب 6610 آخرين جرى التعرف عليهم فيما لايزال أكثر من ألف مفقودين.

غالبا ما يستغرق التعرف على الضحايا سنوات لأن أغلب الجثث تشوهت خلال إعادة الدفن في مقابر جماعية ثانوية في محاولة من جانب الصرب لإخفاء الأعمال الوحشية.

وكانت منيرة سوباسيك من منظمة أمهات سربرنيتشا أرسلت رسالة في وقت سابق إلى كل من منفذي المجزرة ومن ينكرونها بين الصرب.

وقالت عن بُعد خوفا من فيروس كورونا (كوفيد-19): "سوف نلاحقكم ولن نستسلم.هذا حقنا وواجبنا ولا يوجد مكان يمكنكم الاختفاء فيه".

وحثت سوباسيك المجتمع الدولي على تمرير قانون ضد إنكار الإبادة الجماعية.

ضحايا مذبحة سربرنيتشا بلجراد إبادة جماعية قوات صرب البوسنة

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