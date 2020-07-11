أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة بسبب وجبة طعام في سوهاج

10:23 ص السبت 11 يوليه 2020
تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة بسبب وجبة طعام في سوهاج

مستشفى طما المركزي

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم، اليوم السبت، عقب تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بقرية مشطا في طما، بسوهاج.

تلقى العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول كل من "سعاد. ا" 43 عامًا ربة منزل، و"مصطفى. س" 18 عامًا طالب، و"فاطمة. س" 15 عامًا طالبة، و"محمود. س" 12 عامًا تلميذ "أبناء الأولى"، ويقيمون بناحية مشطا دائرة المركز، مصابين بإعياء وقيء.

وقررت المصابة الأولى حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام معد بالمنزل "أرز وملوخية"، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مستشفى طما المركزي حالة تسمم وجبة فاسدة تسمم أسرة سوهاج

الخبر التالى:

لمنع انتقال العدوى.. تطبيق جديد باليابان يتيح لمرضى كورونا التواصل مع التمريض عن بعد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد: أسبوع حار والعظمى تصل لـ43 في هذه المناطق