تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة بسبب وجبة طعام في سوهاج

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم، اليوم السبت، عقب تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بقرية مشطا في طما، بسوهاج.

تلقى العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول كل من "سعاد. ا" 43 عامًا ربة منزل، و"مصطفى. س" 18 عامًا طالب، و"فاطمة. س" 15 عامًا طالبة، و"محمود. س" 12 عامًا تلميذ "أبناء الأولى"، ويقيمون بناحية مشطا دائرة المركز، مصابين بإعياء وقيء.

وقررت المصابة الأولى حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام معد بالمنزل "أرز وملوخية"، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.