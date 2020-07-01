ترامب يشيد بأداء رئيس البنك المركزي الأمريكي أثناء جائحة كورونا

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأداء رئيس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) جيرةظ باول، أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حسبما ذكرت رويترز.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" اليوم، إنه يشعر برضا عن أداء رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي سبق أن وجه إليه انتقادات لاذعة لعدم خفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر.

وقال ترامب "أستطيع أن أقول أنني لم أكن راضيا عنه في البداية.. أصبحت أشعر برضا متزايد عنه. أعتقد أنه ارتقى إلى المهمة المنوطة به. هو يؤدي وظيفته بشكل جيد".

لكن ترامب لم يشأ أن يجيب على سؤال عما إذا كان يعتقد أن باول ينبغي أن يحصل على فترة أخرى في المنصب.