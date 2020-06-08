كوريا الجنوبية تسجل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة انخفض إلى أقل من 40 حالة بعد أن تجاوز عتبة الـ50 في اليومين الماضيين، غير أن موجة انتشار كورونا لا تزال غير مستقرة.
وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 الفا و 814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.
ولا يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرا عند 273 حالة حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.
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