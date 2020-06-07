رئيس الحكومة العراقي يكلف عبد الأمير يارالله برئاسة أركان الجيش

وكالات:

كلف رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الفريق الركن عبد الأمير يارألله برئاسة أركان الجيش، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وقالت الشبكة الإخبارية إن "الكاظمي كلف الفريق عبد الأمير الشمري بمنصب نائب رئيس أركان الجيش".

وشارك الفريق الركن عبد الأمير يارالله في عمليات تحرير العراق من تنظيم "داعش"، وتسلم منصب قائد العمليات المشتركة.