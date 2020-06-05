الآلاف يتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية في هامبورج ضد العنصرية

هامبورج - (د ب أ):

تظاهر حوالي 4500 شخص، اليوم الجمعة، في هامبورج شمالي ألمانيا أمام القنصلية الأمريكية على نهر ألستر للتنديد بالسلوكيات العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة – كان العدد المسجل أصلا لتنظيم المظاهرة 250 شخصا فقط.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية بعد انتهاء المظاهرة إنها مرت بدون إزعاج، كما وصف المنظمون المظاهرة بأنها مسيرة تعددية وسلمية.

وكانت المظاهرة سجلت لدى السلطات تحت عنوان بالإنجليزية يعني: "العدالة لفلويد -أوقفوا قتل السود- أوقفوا الإرهاب العنصري في الولايات المتحدة".

نظمت المظاهرة احتجاجا على وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال عملية للشرطة في مينيابوليس، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات عارمة على مدار الأيام الماضية داخل الولايات المتحدة.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت رسميا انتهاء المظاهرة بعد نصف ساعة من بدايتها فقط بسبب عدم مراعاة العدد الكبير الذي شارك فيها لقواعد السلوك المفروضة على خلفية عدوى كورونا مثل التباعد المكاني وارتداء الأقنعة الصحية.

وناشدت القائمة على تنظيم المسيرة المتظاهرين التوجه إلى منازلهم بسلام، وتفرق المحتشدون بالتدريج عند المساء.

حمل كثيرون لافتات أدانوا فيها عنف الشرطة في الولايات المتحدة وأعادوا إلى الأذهان قيام شرطي أبيض بالضغط بوحشية بركبته ولدقائق عدة على عنق فلويد حتى قضى، وذلك عبر حملهم لافتات إنجليزية تقول: "لا نستطيع التنفس"، و"حياة السود مهمة".

وتم الإعلان عن تنظيم مظاهرات جديدة في هامبورج يوم غد السبت أيضا للتنديد بالعنصرية وعنف الشرطة.