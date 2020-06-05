أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

رئيس وزراء باكستان: لا يمكن فرض إغلاق جديد في باكستان في إطار مواجهة كورونا

03:36 م الجمعة 05 يونيو 2020
رئيس وزراء باكستان: لا يمكن فرض إغلاق جديد في باكستان في إطار مواجهة كورونا

عمران خان

إسلام آباد- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، خلال تصريحات صحفية مخاطباً "قوة النمور" لمكافحة كورونا في بلاده ، إنه لا يمكن فرض إغلاق جديد في باكستان في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحثّ خان، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم، "قوة النمور" لمكافحة كورونا على نشر الوعي بين الناس بالتزامن مع خطط إزالة القيود.

وأضاف "هذا البلد لا يمكن أن يخضع لإغلاق آخر، ولهذا نحتاج لنشر الوعي، وإن قوة النمور سوف تُمنَح بطاقات هُويّة للتمكن من الذهاب لمختلف المناطق وتوزيع الأطعمة".

وأكد عمران خان أن القوة سيتم الاستعانة بها لمكافحة هجمات الجراد المحتملة، بالإضافة لمشروع "باكستان نظيفة وخضراء" الذي يهدف لزراعة المزيد من الأشجار.

يُشار إلى أن باكستان سجلت حتى الآن حوالي 89 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من

عمران خان باكستان فيروس كورونا

الخبر التالى:

لبنان يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6589090

    عدد المصابين

  • 2850411

    عدد المتعافين

  • 388499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر بالداخلية السعودية: إعادة تشديد الاحترازات الصحية بجدة لمدة 15 يوما