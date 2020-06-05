رئيس وزراء باكستان: لا يمكن فرض إغلاق جديد في باكستان في إطار مواجهة كورونا

إسلام آباد- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، خلال تصريحات صحفية مخاطباً "قوة النمور" لمكافحة كورونا في بلاده ، إنه لا يمكن فرض إغلاق جديد في باكستان في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحثّ خان، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم، "قوة النمور" لمكافحة كورونا على نشر الوعي بين الناس بالتزامن مع خطط إزالة القيود.

وأضاف "هذا البلد لا يمكن أن يخضع لإغلاق آخر، ولهذا نحتاج لنشر الوعي، وإن قوة النمور سوف تُمنَح بطاقات هُويّة للتمكن من الذهاب لمختلف المناطق وتوزيع الأطعمة".

وأكد عمران خان أن القوة سيتم الاستعانة بها لمكافحة هجمات الجراد المحتملة، بالإضافة لمشروع "باكستان نظيفة وخضراء" الذي يهدف لزراعة المزيد من الأشجار.

يُشار إلى أن باكستان سجلت حتى الآن حوالي 89 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.