ترامب: الأزمة في هؤلاء الذين يحرقون بلدنا وليس في طيارينا المهرة



انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -مجددًا- أعمال الاحتجاج التي اشتعلت بالولايات المتحدة، إثر مقتل جوروج فلويد -الأمريكي ذو الأصول الإفريقية- على يد الشرطة. وقد تخللت هذه الاحتجاجات أعمال شغب وعنف وحرق لبعض المحال والمنشآت.

وقال ترامب، في تغريدة اليوم الجمعة عبر "تويتر"، إن المشكلة لا تكمن في "أن الطيارين المهرة حلقوا على ارتفاعات منخفضة لإنقاذ مدينتنا، بل في التدمير واللصوص والمجرمين ، والأناركيين الذين يريدون تدمير بلدنا!".

وجاء تعليق ترامب هذا بعدما استخدمت إحدى طائرات الهليكوبتر العسكرية في تفريق المتظاهرين يوم الإثنين من أمام البيت الأبيض، قبل أن يأخذ الرئيس ترامب طريقه لالتقاط الصورة أمام كنيسة سان جون المواجهة للبيت الأبيض، وهي الواقعة التي يجرى فيها تحقيق حاليًا.

وشهدت مدينة مينيابولس الأمريكية أول مراسم تأبين رسمية للأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، الذي فارق الحياة على أيدي ضباط شرطة بولاية مينيسوتا.

وتضمنت مراسم التأبين في جامعة نورث سنترال، عزف الموسيقى، وتخللتها أناشيد روحية، وكلمات تأبين.

وتم وضع جثمان فلويد، 46 عاما، في تابوت مغلق على المنصة في ذلك الحدث المغلق، الذي جرت مراسمه في خضم جائحة فيروس كورونا، وحرص المنظمون على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وشهدت المراسم وضع جدارية ملونة كبيرة لفلويد خلف المنصة، على نمط جداريات الشوارع، على حائط بالقرب من موقع الحادث، الذي نجم عن وضع ضابط شرطة ركبته على رقبة فلويد لحوالي تسع دقائق، على الرغم من أنه كان مكبل اليدين، ولم يبد مقاومة في القبض عليه.

وشهدت أنحاء الولايات المتحدة مراسم تأبين أخرى، مع استمرار أعمال الاحتجاج على مقتله.​