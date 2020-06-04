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السعودية: 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات لمكافحة كورونا

04:57 م الخميس 04 يونيو 2020
السعودية: 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات لمكافحة كورونا

الأمير فيصل بن فرحان

الرياض - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن تخصيص السعودية 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، كدعم للجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا المستجد.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر موقع تويتر أنه سيتم تخصيص 150 مليون دولار من المبلغ الذي أعلنته المملكة والبالغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجائحة وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن المحافظة على صحة الإنسان تأتي في طليعة اهتمامات حكومة السعودية.

وشدد الوزير، على أن الحفاظ على حياة البشرية، وحماية صحتهم مهمة سامية تستحق المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل والاستقرار والازدهار للعالم وللأجيال القادمة.

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