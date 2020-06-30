العراق ينفذ عملية عسكرية للقضاء على خلايا وأوكار داعش
الموصل - أ ش أ
أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية، شنّ عملية عسكرية بإسناد التحالف الدولي جنوب شرق الموصل للقضاء على خلايا وأوكار تنظيم داعش الإرهابي.
وقال اللواء نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى -في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء- إن "العملية العسكرية التي انطلقت ظهر اليوم كانت بإسناد التحالف الدولي حيث شنت القوات العسكرية العملية من محورين للقضاء على فلول داعش في جبل مخمور جنوب شرق الموصل".
وأضاف "إن العملية ستستمر لحين القضاء على خلايا وأوكار داعش الإرهابي بالكامل في عموم جبل مخمور الذي يتمركز فيه العصابات الإرهابية".
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