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جونسون يحذر من إجراءات بكين في هونج كونج

08:13 م الأربعاء 03 يونيو 2020
جونسون يحذر من إجراءات بكين في هونج كونج

بوريس جونسون

(وكالات):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن إجراءات بكين في هونغ كونغ تعرض "الإعلان الصيني البريطاني المشترك" لخطر "تآكل" كبير.

وأقر الإعلان المذكور الموقع سنة 1984 أن تعيد الصين لمنطقة هونج كونج حكمها الذاتي السابق (ليشمل ذلك مناطق جزيرة هونغ كونغ وشبه جزيرة كولون والأقاليم الجديدة) في الأول من يوليو عام 1997، بينما وافقت المملكة المتحدة على نقل ملكية هونج كونج إلى جمهورية الصين الشعبية في التاريخ ذاته.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن بلاده لن تتخلى عن شعب هونج كونج إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب الإعلان.

وقررت بكين فرض هذا القانون بعد موجة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، ما أثار معارضة دولية وأدى إلى عودة الاضطرابات مجددا.

وينص القانون الخاص بالأمن القومي فرض عقوبات على الأنشطة الانفصالية و"الإرهابية" والتخريب والتدخلات الأجنبية في المدينة.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني هونج كونج

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