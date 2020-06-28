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الإمارات: تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات القادمة من باكستان

10:54 م الأحد 28 يونيو 2020
الإمارات: تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات القادمة من باكستان

تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات القادمة من ب

أبو ظبي - (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المخبرية لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد أن لا بد من إجراء فحوصات فيروس "كورونا" لجميع القادمين إلى الإمارات كإجراء احترازي مسبق للتأكد من صحة وسلامة جميع القادمين، وذلك اعتبارا من غد الاثنين.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم.

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