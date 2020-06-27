سوريا: تسجيل حالة وفاة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 9 وفيات
دمشق – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" لرجل سبعيني يعاني من قصور في القلب واختلاطات سكر بمحافظة حلب ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في سوريا إلى 9 حالات.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الكوادر الصحية وفرق الترصد بدأت حصر المخالطين للرجل وأخذ المسحات والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
وأشارت الوزارة - في بيانها - إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في سوريا بلغت حتى اليوم 256 حالة، شفي منهم 102، وتوفيت 9 حالات.
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