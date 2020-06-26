"بي بي سي": مقتل ثلاثة وإطلاق النار على المشتبه به في جلاسجو

لندن - (د ب أ):

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هناك اعتقاد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في "حادث خطير" اليوم الجمعة في جلاسجو، أكبر مدينة إسكتلندية. وأطلقت الشرطة النار على مشتبه به فلقي حتفه.

وقالت شرطة جلاسجو الكبرى إن الضباط تعاملوا مع "حادث في شارع ويست جورج في جلاسجو".

وأضافت الشرطة أن: " الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، ولا يوجد أي خطر على سكان المنطقة".

وكشف اتحاد الشرطة الإسكتلندية عن ورود تقارير بشأن "تعرض رجل شرطة للطعن"