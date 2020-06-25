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"الوقت ضيق وحرج".. خطاب من السودان لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

12:18 م الخميس 25 يونيو 2020
"الوقت ضيق وحرج".. خطاب من السودان لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

حثّ السودان جميع الأطراف المشاركة في ملف سد النهضة على اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها في المفاوضات الأخيرة كأساس لإكمال وثيقة الاتفاق بشأن سد النهضة.

وأكّد السودان، في خطاب لمجلس الأمن الدولي بشأن موقفها من آخر تطورات ذلك الملف، ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال السودان إن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق بشأن السد "ضيق وحرج"، ويدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل السد إلى محفز للتعاون بدلاً من سبب للصراع وعدم الاستقرار.

سد النهضة السودان إثيوبيا

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