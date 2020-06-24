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لبنان: حبس ناشطة مناهضة لحزب الله لاتهامها بالتخابر مع إسرائيل

03:27 م الأربعاء 24 يونيو 2020
لبنان: حبس ناشطة مناهضة لحزب الله لاتهامها بالتخابر مع إسرائيل

حزب الله اللبناني

بيروت- (أ ش أ):

أصدرت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، قرارا بحبس ناشطة بارزة مناهضة لـ "حزب الله" احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالتخابر مع إسرائيل.

وخضعت الناشطة كيندا الخطيب للاستجواب، اليوم، أمام قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، وذلك في ضوء الاتهام الصادر بحقها عن النيابة العامة العسكرية بارتكاب جريمة "التعامل مع إسرائيل" وذلك في حضور الدفاع عنها، ليصدر في ختام جلسة التحقيق قرار حبسها احتياطيا.

وكانت كيندا الخطيب قد ألقي القبض عليها وشقيقها يوم الخميس الماضي من منزلهما في محافظة عكار (شمالي لبنان) قبل أن يتم إطلاق سراح شقيقها لاحقا.

وتعتبر الناشطة كيندا الخطيب والتي تعمل في مجال التدريس والترجمة، من المناهضين وأشد المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ "حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله، ودائما ما تحمل الحزب وإيران مسئولة الاضطرابات السياسية والتدهور المالي والاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان.

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