"الدم هان عشان الفلوس".. 3 أشقاء يمزقون جسد ابن عمهم في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:29 م 22/01/2026

لقي شاب مصرعه بإحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إثر اعتداء أبناء عمه عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية قديمة.

تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة، بوصول "أحمد. م"، إلى المستشفى العام جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات وكدمات نافذة في أنحاء مختلفة من الجسد.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة ثلاثة من أبناء عمومة المجني عليه، وهم: محمد. ح. ع، ومحمد. أ. ع، وعبدالبصير. أ. ع، بسبب خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة انتهت بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مشاجرة البحيرة خلافات مالية مركز شرطة كوم حمادة مصرع شاب

