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الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

04:03 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أظهرت عملية التفشي في بكين تراجعا مجددا.

وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن من بين الحالات الجديدة، هناك سبع حالات تم تسجيلها في العاصمة، وحالتان في هوبي.

كما تم تسجيل حالتين قادمتين من الخارج في شنغهاي وواحدة في إقليم شنشي.

وتم تأكيد إجمالي 256 حالة جديدة في بكين منذ أوائل الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، حيث أجرت اختبارات شاملة وأغلقت مدارس وفرضت إغلاقا في أحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

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