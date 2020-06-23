فوتشي: هناك زيادة مزعجة في إصابات كورونا في بعض الولايات

واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء، إن هناك اتجاها مثيرا للقلق من الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بعض الولايات الأمريكية، على الرغم من أن بعض بؤر تفشي الفيروس السابقة مثل نيويورك تشهد تحسنا ملحوظا.

وتحدث فوتتشي عن "زيادة مزعجة للعدوى" في أجزاء من البلاد ، ولا سيما في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا ، وهذه هي الولايات الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وذكر فوتشي للمشرعين "الأسبوعان القادمان سيكونان حاسمين في قدرتنا على التعامل مع هذه الزيادات التي نراها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تأثرت بشدة" من فيروس كورونا ومن المهم للغاية السيطرة على انتشار الفيروس.

وعندما سئل حول كيفية وصفه لرد فعل واستجابة الولايات المتحدة على الوباء بشكل عام، قال إن الأمر متفاوت، مشيرا إلى الاختلافات في المناطق.

وردا على سؤال خلال الجلسة، عما إذا كان هناك اتفاق مع دعوة الرئيس إلى خفض أعداد الاختبارات، قال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، وروبرت ريدفيلد، مدير مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها، إنهما لم يطلب منهما القيام بذلك، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء .

وأكد فوتشي "بالعكس، سوف نجري المزيد من الاختبارات ولن نقللها" وأضاف أنه يشعر "بتفاؤل حذر" بشأن تطوير لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري.

وتأتي الجلسة في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة وفيات وباء كورونا إلى 120 ألف وفاة فضلا عن أكثر من 2 مليون و300 ألف إصابة في الولايات المتحدة.