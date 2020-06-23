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كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و866 والوفيات 6109

02:58 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و866 والوفيات 6109

أرشيفية

أمستردام- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هولندا إلى 49,866 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6109 حالات. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.

فيروس كورونا أمستردام جامعة جونز هوبكنز

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