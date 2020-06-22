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بريطانيا تسجل أدنى عدد وفيات يومي بكورونا منذ منتصف مارس

09:47 م الإثنين 22 يونيو 2020
بريطانيا تسجل أدنى عدد وفيات يومي بكورونا منذ منتصف مارس

السلطات الصحية في بريطانيا

لندن - (د ب أ)

سجلت بريطانيا اليوم الاثنين، أدنى عدد يومي للوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ منتصف مارس، حيث سجلت 15 حالة وفاة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وزارة الصحة.

كما شهدت بريطانيا اليوم الاثنين وللمرة الأولى منذ شهور تسجيل إصابات يومية جديدة أقل من ألف إصابة.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون غدا الثلاثاء عن تخفيف إضافي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وافادت تقارير إعلامية بأنه سيتم تخفيض قاعدة التباعد لأقل من مسافة 2 متر، كما سيتناول جونسون أيضا افتتاح المطاعم والحانات اعتبارا من 4 يوليو.

يذكر أن بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا بوباء فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 42600 حالة وفاة بالفيروس.

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