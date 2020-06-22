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حصيلة الإصابات بكورونا حول العالم تتخطى ٩ ملايين من بينهم نحو ٥٠٠ ألف وفاة

08:13 م الإثنين 22 يونيو 2020
حصيلة الإصابات بكورونا حول العالم تتخطى ٩ ملايين من بينهم نحو ٥٠٠ ألف وفاة

فيروس كورونا في بكين

وكالات:
تخطت الإصابات عالميا بفيروس كورونا المستجد، حاجز ٩ مليون حالة، من بينهم ما يناهز ٥٠٠ ألف وفاة، وما يزيد عن ٤ مليون متعافٍ، وذلك بحسب إحصاء موقع "ورلد أو ميترز".
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، الأحد، برصد 183.020 إصابة خلال 24 ساعة.
وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر زيادة في أميركا الشمالية وأمريكا اللاتينية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة.
وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما يزيد عن ٤٧١ ألف شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.
وسُجّلت رسميّاً أكثر من ٩ ملايين إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء
وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي أكثر من 4 ملايين شخص على الأقلّ حول العالم.

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كورونا فى العالم

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