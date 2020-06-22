أفغانستان تسجل 310 إصابات بـ"كورونا" والإجمالي يتجاوز 29 ألف حالة

كابول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم /الاثنين/ تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من أصل 889 عينة اختبار تم إجراؤها على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس إلى 29143 حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - أنه سُجلت أعلى نسبة إصابات في العاصمة /كابول/ بواقع 166 حالة.

وأشارت إلى أنه سُجل أيضًا 12 حالة وفاة اليوم؛ ليصل عدد المتوفين إلى 598 حالة، فضلا عن تماثل 8841 حالة للشفاء منذ انتشار الوباء في البلاد.