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أفغانستان تسجل 310 إصابات بـ"كورونا" والإجمالي يتجاوز 29 ألف حالة

05:26 م الإثنين 22 يونيو 2020
أفغانستان تسجل 310 إصابات بـ"كورونا" والإجمالي يتجاوز 29 ألف حالة

كورونا في أفغانستان

كابول - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم /الاثنين/ تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من أصل 889 عينة اختبار تم إجراؤها على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس إلى 29143 حالة.
وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - أنه سُجلت أعلى نسبة إصابات في العاصمة /كابول/ بواقع 166 حالة.
وأشارت إلى أنه سُجل أيضًا 12 حالة وفاة اليوم؛ ليصل عدد المتوفين إلى 598 حالة، فضلا عن تماثل 8841 حالة للشفاء منذ انتشار الوباء في البلاد.

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