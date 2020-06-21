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تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا 24 ساعة لأسباب تقنية

10:25 م الأحد 21 يونيو 2020
تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا 24 ساعة لأسباب تقنية

السفير حسام زكى

القاهرة - (أ ش أ):
أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية تأجيل عقد الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا المقرر غدا الأثنين إلى بعد غد الثلاثاء من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.

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