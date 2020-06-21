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إيطاليا تسجل أقل معدل وفيات يومي بكورونا منذ ٢ مارس

08:02 م الأحد 21 يونيو 2020
إيطاليا تسجل أقل معدل وفيات يومي بكورونا منذ ٢ مارس

مصابي كورونا في ايطاليا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، 24 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد يومي للوفيات منذ 2 مارس، عندما تم تسجيل 18 وفاة.

وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34 ألفاو634 شخصا، بينما قفز عدد المصابين إلى 238 ألفا و499 شخصا، بارتفاع قدره 224 حالة عن أمس السبت، حسبما أفادت هيئة الحماية المدنية في نشرتها.

ولا تزال لامباردي، المنطقة الإيطالية الأكثر تضررا من الوباء، مع تسجيل 128 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي فيها إلى 92968 والوفيات إلى 16570، بزيادة قدرها 13 وفاة على يوم أمس.

وفي عموم البلاد، تراجع عدد الحالات النشطة بمقدار 240 حالة إلى 20972، كما تراجع عدد حالات الرعاية المركزة بمقدار 4 إلى 148 حالة. وفي ذروة الأزمة، كان هناك أكثر من أربعة آلاف شخص في الرعاية المركزة.

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